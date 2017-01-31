春節遊南投集集 日賞花海夜看花燈
南投縣集集鎮公所在武昌宮舉辦鄉土燈會，結合特生中心、兵整中心等地方特色，還有和平社區花海，可讓遊客在集集玩整天。
春節到集集鎮旅遊，白天到和平社區賞花海，夜晚到武昌宮看最具地方地色的「集集鄉土燈會」。和平社區居民共同承租的稻田正值休耕，繼舉辦割稻、焢窯體驗，年前再施灑花籽，大片波斯菊如今盛開，紫粉紅浪漫搖曳花海，吸引眾多遊客駐足拍照。
集集鎮長陳紀衡今天說，集集鄉土燈會2月11日落幕，規劃整體旅遊，鎮公所協請和平社區提早播撒花籽，讓遊客可在集集燈會主燈區武昌宮賞花燈、品嚐在地美食，也能繞到成功路的和平花田，欣賞美麗花海，或是騎自行車遨遊綠色隧道，享受小鎮風情。
陳紀衡表示，燈會9公尺高的鳳凰展翅意象主燈，採傳統方式製作，搭配LED燈符合節能概念，還有另一座以甲骨文「集」字為發想的造型花燈，結合雞年「鳥棲於木上」意象，呈現「集集」的地方性，創意十足。
陳紀衡說，還有各種造型「金雞」花燈、兵整中心的戰車動態花燈、特生中心的動物花燈、集元果的農事花燈，及外星人花燈、冏臉猿花燈、綠能環保燈區等，非常具地方地色，火車站、綠色隧道也有浪漫光環境布置，八張橋則設置成七星橋祝福平安吉利。1060131
(中央社)
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