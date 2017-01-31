國5交通 初四上午已現北返車潮

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國道5號今(31日)初四上午8時許即湧現北返車潮，雪山隧道北上路段9時因為車多影響車速，10時開始壅塞。

截至11時統計數據，雪隧入口處回堵車龍已達4公里長，隧道內僅以車速30多公里緩慢前進。其他國5宜蘭端北向匝道也有排隊情形，其中頭城2公里、宜蘭2公里、羅東2公里、蘇澳1公里。

(中時)