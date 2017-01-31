單周最佳球員兩樣情 威特斯率熱火8連勝
熱火隊近況猶如隊名般火熱，今在主場迎戰籃網隊，上周東區最佳球員威特斯單場19分、9助攻領軍，以104比96擊敗籃網，順利保住主場勝利，更拉出一波當今聯盟最多的8連勝。反觀西區最佳球員國王隊考辛斯狂飆46分卻落敗，上周最佳球員兩樣情。
威特斯上周4場比賽平均攻下23.3分、5助攻、4.5籃板，三分球命中率更是驚人的48.0%，儘管得分數據並非頂尖，但他率領熱火上周4戰全勝，是熱火脫胎換骨的關鍵，如今又率領熱火再度擊敗籃網隊，讓熱火成為全聯盟最火熱的球隊。
籃網隊林書豪持續缺陣，得分主力布魯克羅培茲攻下14分，但明顯受制於熱火隊中鋒懷特塞德坐鎮禁區，全場投17僅中5外，還6度在三分線外試投全部落空，表現不如預期。
(中時電子報)
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