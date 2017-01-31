五甲關帝廟新春2度立筊 擲筊還送獎學金
高雄五甲關帝廟曾連續9年春節立筊，去年一度中斷，今年初一、初二竟連續出現立筊，「雙喜臨門」歷來首見。另外，廟方歡慶創堂百年，加碼舉辦擲筊送獎學金活動，463個名額目前僅100多人獲得晉級，按賽制每人至少可抱回3000元。
地方慣稱「五甲關帝廟」的協善心德堂，以國運籤詩神準聞名，過去10年曾連續9年於農曆元月初一至初九春節期間出現立筊，直到去年才中斷，今年大年初一下午4點多，1位小妹妹幸運擲出立筊，再啟該廟春節立筊紀錄。
然而，當天晚上筊杯即被電風扇吹倒，廟內志工大呼可惜，幸好早已拍照存證。沒想到，隔天初二下午1點多，又有1名小男童擲出立筊，筊杯掛在木魚桌垂下的桌巾上，鄭姓資深廟方人員興奮表示，1年2次立筊是至少10多年來首見。
五甲關帝廟過去14年每年春節均辦點燈擲筊活動，按擲出聖筊次數多寡排名，送出10萬現金、機車、電視等好禮，今年歡慶創堂百周年，首度加碼擲筊送獎學金，國小以上均可免費參加，總獎金高達100萬，盼鼓勵在地學子。
鄭姓廟方人員表示，一般信徒較熟悉五甲關帝廟主神關聖帝君，這次加碼送獎學金活動，則希望大眾也認識供奉於3樓的至聖先師孔子，他說，一般孔子廟多半僅供奉令牌，五甲關帝廟內則有超過3公尺的樟木孔子聖像，蔚為特色。
最多聖筊者獨得5萬元，二獎至七獎則分別為3萬、1萬、5000、3000、1000、600元，廟方指出，至今共2000多人參加，還有學子特地從台北南下擲筊，但目前僅約100人連續擲出4聖筊獲晉級，按照排序，連四獎都分不完，活動至農曆正月14日下午5時止，想試手氣的學子可把握機會。
(中時)
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