機捷將開通 總統：讓等待更值得

我要評比

今天是大年初四，總統蔡英文31日搭乘機場捷運，親自體驗交通的便利性，她表示，機捷經過很多努力，也等待了20年，「我們一定要讓等待更值得」。中央社記者邱俊欽桃園攝 106年1月31日

今天是大年初四，總統蔡英文搭乘機場捷運，親自體驗交通的便利性，她表示，機捷經過很多努力，也等待了20年，「我們一定要讓等待更值得」。

總統蔡英文今天上午起在交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦陪同下，視導「桃園機場捷運」，並且從A1機場捷運台北站搭車，前往A13桃園機場第二航廈站、A18高鐵桃園站。

總統在A18站致詞中表示，她選擇在試營運時為所有同仁加油打氣，「希望新年新氣象，台灣的交通運輸能隨著機場捷運的開通，邁向新的里程碑」。

總統說，這次通車靠大家的努力，也在中央與地方攜手同心下完成，也希望在通車前能做得更完善；捷運經過很多努力，也等待了20年，「我們一定要讓等待更值得」。

蔡總統上午搭乘時神情喜悅，並不斷朝著窗外，欣賞沿路的風光美景，也感受到即將開通的機場捷運便利性，總統並搭乘機捷抵達A18站。

桃園捷運公司表示，機場捷運將在2月2日（大年初六）試營運、3月2日正式通車，象徵台灣及桃園的進步。1060131

(中央社)