動物無國界 非洲大林坡坡跨國公園

可以想像如果台灣全島成為一座世界級野生動物園，會是怎樣盛況?非洲大林坡坡跨國公園，總計3萬5000平方公里，跨越南非、莫三比克與辛巴威3國邊界，動物暢行無阻。

2000年11月，南非、莫三比克與辛巴威3國簽署備忘錄；2001年10月正式命名為「大林坡坡跨國公園」（Great Limpopo Transfrontier Park）；2002年9月，3國總統共同簽署1項國際條約，正式宣告公園成立，名列世界超級偉大野生動物園之列。

這座野生動物園主要是由南非的克魯格國家公園（Kruger National Park）、莫三比克（Mozambique）的林坡坡國家公園（Limpopo National Park）以及辛巴威的古納瑞奇胡國家公園（Gonarezhou National Park）所組成，外加附近數座小型私人野生動物園。

遠溯至尚未劃分國界的非洲原始時代，動物的移動與遷徙是沒有界線的，整個大草原上都是牠們的家園。無奈數世紀以來的人類戰爭導致政客們各自劃地為王，硬生生地拆散牠們。

上述3國的有心人士決定推倒圍欄、還土地於動物。從此牠們可以跨越政治藩籬，自由進出任何「國家」，踩踏著古老的遷徙路線移動，倘佯其間無拘無束。

公園裡的大型動物包括非洲大象、非洲白犀牛、非洲長頸鹿、非洲豹、非洲獅、南非獵豹、鬣狗與藍角馬等。

自公園成立以來，克魯格國家公園為了替生育指數超標的象群尋找更寬廣的生活空間，以3年時間，運送了1000頭大象到芳鄰莫三比克的林坡坡公園內，讓牠們在那兒繁衍更多後代子孫。

同時間陪同大象「出閣」的還有1000頭水牛。

隨著動物園的成立，相關部門針對來自全球旅遊觀光客的管理規劃，包括旅館設施、戶外安全野營地區開發、社群網站的建立、登山步道的劃分、觀賞野生動物車道規劃、狩獵管理辦法以及保育措施等等，也逐步成熟。

至於園區未來第2階段開發計畫是將區域擴張為10萬平方公里，囊括附近更多私人野生動物園入內，屆時將成為全球首屈一指的野生動物園。

公園地處南半球，氣候與位於北半球的台灣相反。每年5至9月為冬季，公園內雖不十分寒冷但乾燥、日夜溫差大；10月至隔年4月為夏季，公園內炎熱潮濕，午後雷陣雨較多。

戰亂頻仍的非洲，人類尚苟且偷生，更遑論尊重動物。此座公園的成立，意味著將透過國與國間無私的合作，努力恢復動物自然生態，實施生態系統有效管理，讓動物與植物在地球上可以永續生存。1060131

(中央社)