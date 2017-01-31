反傾銷確定 美對陸洗衣機開鍘收高關稅
美國國際貿易委員會30日作出終裁，將對從中國大陸進口的大型洗衣機徵收反傾銷稅，根據先前確定的懲罰性關稅幅度，稅率最高將達到52.51%。
去年初，美商惠而浦提起針對三星和LG兩家公司在中國大陸生產的大型洗衣機的反傾銷調查申請，認為這兩家公司以低於成本的價格在美國傾銷上述產品，損害了美國洗衣機製造商的利益。
這項裁決最終也影響了大陸的家電廠商。
新華社報導，根據美國國際貿易委員會作出的裁定，從大陸進口的大型洗衣機對美國相關產業造成了實質損害。美國商務部去年12月確定了這項反傾銷稅幅度，將對大陸廠商徵收32.12%到52.51%的反傾銷稅。
2015年，美國從大陸進口的這類產品金額約為11億美元。
隨著川普就任美國總統，外界正關注是否會有越來越多中國製產品被施以懲罰性關稅。1060131
(中央社)
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