松坂大輔想找回球威 得減少肩膀肌肉？

遠藤一星認為，松坂若減少上半身肌肉量，更有望復活。(美聯社資料照)

「平成怪物」松坂大輔去年結束波多黎各冬盟的磨練返日後，隨後投身自主訓練，日前於二軍基地訓練時，被發現減了約10公斤之多，如今的體態近似全盛時期，《東京體育》球評遠藤一彥對此給予肯定，並指出若松坂是減掉上半身的肌肉量，更有機會找回過往身手。

松坂在去年季末對樂天後援登板，僅繳出1局失5分的難堪成績，賽後還遭球評張本勳狠批「胖到不像投手」。自那之後，松坂經過3個多月調整，並以讓人驚豔的身形亮相，他表示沒特別做甚麼，「可能是壓力造成的。」儘管減重，狀況仍維持得不錯，當時幫他接球的捕手認為，球比去年還有威力。

「如果減少肩膀肌肉，復活就有可能，」遠藤認為，松坂透過美式訓練，把身體練得更壯，但如過往日本著名的野茂英雄、桑田真澄，都因此失去球威，「我不是說那不適合日本人的身體，但就像鈴木一朗，他能長期站穩大聯盟，他保持在日本時期的體態，是一個很大的關鍵。」

遠藤認為，減少腰部贅肉有助投球的轉腰，減輕下半身負擔，會讓松坂投起球來更輕鬆，但想找回過去的球威，減少上半身肌肉會更有機會。不過突然暴瘦，勢必會讓投球機制改變，需要花時間去適應，「松坂得想起體重變重前的動作，但這並不容易。」遠藤說。

儘管如此，遠藤以自己為例，表示現役時期，曾因阿基里斯腱斷裂休兵，最後憑藉「本能」找回感覺，他期待現在的松坂，也能用「投手本能」復活。下月軟銀將展開春訓，儘管未被列在一軍，31日同球隊前往神社求勝後，松坂又立即展開訓練，直說「想趕快面對打者」，迫不及待想證明身手。

(中時電子報)