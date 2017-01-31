1.5萬港幣 跟著港星王敏德飛上青天

港星王敏德另一個身份是直升機機長。（王曉鈴攝）

搭乘直升機從空中俯瞰香港別有樂趣。（王曉鈴攝）

「大家好，我是機長王敏德。」透過耳機傳來直升機機長聲音，這名字加上老外腔調聽來頗熟悉，突然有種上演警匪港片的FU。是的！機長正是經常在銀幕上扮演警官的港星王敏德，今天不開麥拉，來為我們駕駛直升機。

搭直升機的地點在香港，從半島酒店30樓穿越神秘通道，來到專屬休息室之後，展開空中旅程，從灰冷的高樓大廈群，飛往藍色海岸以及綠意盎然的山林，途中有帥氣的王機長講解景致，這裡是尖沙咀，那裡是跑馬地......，眼尖的話還可以看到喜愛的商店或餐廳，彷彿從不同的角度逛不一樣的街。

一趟直升機旅程約20分鐘，可進行私人飛行，六人包機價格港幣9999元，若指定王敏德擔任機長為港幣15000元，並可獲得親筆簽名照片。

(中時)