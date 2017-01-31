廢車胎回收鋪馬路 香港試辦減噪音

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據報導，香港有關部門正嘗試用瀝青加廢棄車胎來鋪設部分馬路，以降低噪音；外國經驗顯示，這可以降低2分貝噪音。

明報今天在報導中表示，香港有超過90萬居民生活在馬路兩旁，每天都在面對汽車行走時產生的噪音。

為緩解噪音影響居民生活，香港環保署正試驗在瀝青加入2%的廢棄車胎重鋪部分道路，以減少車輪撞擊路面所產生的噪音。

報導引述環保署高級環保主任劉國強說，署方多年來一直使用多孔面層低噪音物料鋪設高速公路，成效理想，但這種技術並非適用於所有道路。

據說，在瀝青加入廢棄車胎是外國技術，外國經驗顯示可減少2分貝噪音，而多孔面層物料可以減少3分貝。

報導表示，香港每年產生5000公噸廢棄車胎，而本地道路網絡長約2000公里，其中75%即1500公里為瀝青路面。1060131

(中央社)