視察機場捷運 蔡英文賦予通車後兩大意義

今總統蔡英文在交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦陪同下，視察機場捷運，在台北車站A1站看過預辦登機及行李托運系統後，便乘坐機捷專列直達機場第二航廈，接著巡視出境大廳，再坐機捷直達桃園高鐵站致詞。

與1月25日記者團試乘直達車不同的是，為了維安考量，桃捷將上午其他試運行列車調開，只有蔡英文搭乘的專列，也是「名副其實」的「直達」車，因為不再停A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A12桃機第一航廈站，直奔A13第二航廈站，且沿途每站都配有一名警察站崗，列車行經時行舉手禮。因此，與記者團試乘相較，抵達第一航廈耗時35分，第二航廈耗時36分48秒，此次僅分別耗時31分及32分半，行駛也相當平穩。

蔡英文表示，機場捷運帶來新年新氣象，讓桃園走入捷運時代。她認為，機捷通車有兩大意義，第一帶動桃園在地發展，並連結北北桃，鄭文燦也將在捷運沿線蓋很多社會住宅，讓首都人口減壓；第二，機捷將大大增加機場運輸能量。

蔡英文說，桃園機場捷運通車後，台灣走入另一個時代。她並說：「我從學生開始，到後來的生涯，走過很多國際大機場、大都市，旅客對國家最重要的建設印象，就是走下飛機的時候，面對交通工具的選擇，有一條捷運連結機場，是最重要的第一印象。」

鄭文燦則表示，機場捷運通車後，要與高鐵局共同努力，解決營運後需改善缺失，並讓系統升級。他說，機捷將延伸到中壢環北站，與台鐵中壢站交匯，該工程已進行3年，也將發包機電工程，希望高鐵局可將發包環北站機電工程與機捷升級改善一併完成。

賀陳旦說，桃機去年旅運人次達4230萬人次，超過4000萬人次，已進入大聯盟檔次，要與世界一流機場，如新加坡樟宜、香港赤臘角、日本關西機場共同競爭，所以不只是air side，land side也要達到水準，其中一個關鍵就是能不能有準點服務，不能靠不可預測的高速公路而已，機捷會幫助機場拉高到國際第一流等級競爭。

他說，台灣人的熱情與文明要藉機場捷運做最好的行銷，期待民眾搭乘機捷展現禮讓，每天在秩序、行為上當做在迎接國際訪客，做為機場服務的延伸，與桃機服務水準結合。

機捷2月2日起試營運1個月，採免費搭乘，2月2日到15日為團體試乘，桃捷會發送邀請函，估算團體試乘一天接待112團，每團以40人為限，每日運量1萬到2萬人次，團體試乘期間採行程管制，並限定於A1、A3、A8、A10、A18、A21等六站進出。

16日至3月1日開放民眾自由試乘，全線21站都開放民眾現場排隊，抽取當日試乘號碼牌，每日限發2萬份，分別於4個時段發放，預估總運量會達到每日4萬人次。

(中時)