南韓提商討歸還志願軍遺骸 陸方不回應

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南韓國防部官員今天表示，韓方依照慣例向中國大陸提議1、2月間開會討論歸還中國志願軍遺骸，但尚未接到中國大陸回應。

外界猜測，中國大陸對南韓決定部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）深感不滿，可能已經影響這一具有象徵意義的軍事交流。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，南韓國防部官員說，即便工作會議稍有延遲，也可確保遺骸在3月底送返中國大陸。

過去3年韓中都在春節前開工作會議，並在清明節前完成交接，但今年會議日程至今沒有著落。

報導指出，2014年3月，中國國家主席習近平曾於首批中國志願軍遺骸即將歸國前，在韓中高峰會談上對南韓提供的幫助表示衷心感謝。

中國外交部發言人洪磊也在首批遺骸完成交接後表示，這一合作必將增進中韓兩國人民之間的友好感情。

迄今南韓已將散葬在朝鮮半島軍事停戰線以南的541具，以「抗美援朝」名義參加韓國戰爭的中國志願軍遺骸歸還中國，今年有20多具遺骸等待回歸故里。1060131

(中央社)