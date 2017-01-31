遊屏東疑似食物中毒 14人送醫無大礙

14名大人小孩昨天上午南下屏東旅遊，回程時在高雄紛紛出現疑似食物中毒症狀，就近到高市阮綜合醫院就醫後無大礙，全數出院；衛生單位獲報到醫院採檢體送驗，釐清原因。

阮綜合醫院說，他們昨天白天到屏東旅遊用餐時疑似食物中毒，大人小孩共14人，昨晚到院急診，當晚都已出院；醫師診斷應是食物問題引起，隨即通報高市衛生局到院採樣送驗。

屏東縣衛生局表示，他們昨天上午在屏東旅遊沿途吃很多東西，也有用餐，昨晚途經高雄發作，他們在高雄也有吃東西，不過，所有的東西都已吃下肚，並沒有留下食物檢體。1060131

(中央社)