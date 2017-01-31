分裂嚇出佳績 蟬聯北美票房冠軍

我要評比

業界統計數字今天顯示，描述1名多重人格男子綁架3名青少女的驚悚電影「分裂」（Split），連續第2個週末稱霸北美票房。

法新社報導，「分裂」是詹姆斯麥艾維（James McAvoy）和安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）主演，吸金2570萬美元，2週累計票房7740萬美元。

「分裂」由印度裔美國導演奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）執導，他的作品包括「靈異第六感」（TheSixth Sense）和「驚心動魄」（Unbreakable）等。

「分裂」第2週票房跌3成4。影評曼德爾森（ScottMendelson）說：「這對任何電影來說都只是小跌，尤其這部上映首週進帳約4000萬美元。」「不過驚悚片像這樣連創佳績，堪稱超凡，簡直是轟動武林。」

「為了與你相遇」（A Dog's Purpose）上映首週就以1820萬美元票房衝上第2名。這部電影因片場畫面曝光，被爆在拍攝過程強迫一隻看起來嚇壞的狗狗進入波濤洶湧的水中而引發爭議。

29日美國演員工會獎（SAG）抱最大獎後引發奧斯卡熱門話題的「關鍵少數」（Hidden Figures），再度排名第3，進帳1400萬美元。

「關鍵少數」描述3名非裔美國女性1950和1960年代在美國國家航空暨太空總署（NASA）種族隔離職場奮鬥史，6週票房累計1億400萬美元。

蜜拉喬娃薇琪（Milla Jovovich）主演的「惡靈古堡：最終章」（Resident Evil: The Final Chapter），上映首週以1370萬美元名列第4。

向好萊塢黃金年代歌舞片致敬的「樂來越愛你」（La La Land）再拿第5名，在多項大獎加持下，包括本月稍早金球獎入圍7獎全中創紀錄，週末入袋1220萬美元。

第6到第10名電影如下：

「限制級戰警：重返極限」（xXx: The Return ofXander Cage），860萬美元。

「歡樂好聲音」（Sing），640萬美元。

「星際大戰外傳：俠盜一號」（Rogue One: A Star Wars Story），530萬美元。

「怪獸卡車」（Monster Trucks），420萬美元。

「金爆內幕」（Gold），350萬美元。（譯者：中央社盧映孜）1060131

(中央社)