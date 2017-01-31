台北燈節驚喜 日本WORLD ORDER來台演出

台北市觀光傳播局今天表示，將邀請日本知名電音舞蹈團體WORLD ORDER（世界秩序）出席台北燈節開幕式，分別在2月4日和5日兩天，於燈節主舞台進行2場演出。

觀傳局表示，WORLD ORDER也錄製了一支說明即將來到台北的影片，在官網與官方FACEBOOK上發佈。影片中他們大秀中文的「新年快樂」、「不見不散」，表示將出席在西門町舉行的台北燈節，他們也將在開幕活動上登場表演，很期待與大家見面。

觀傳局說，WORLD ORDER表演的重要特色，是融入世界各大城市地景，最新一站來到台北，在2017台北燈節的演出，將把台北西區的城市意象，收納進他們「世界秩序」的版圖。

WORLD ORDER成立於2009年，樂團創始人為前綜合格鬥家須藤元氣，他在2006年底生涯最高峰時突然決定從格鬥界退休，後於2009年成立WORLD ORDER，以電音為主要樂風，團員全部穿著整齊西裝，表演出神入化的機械舞。不過前團長須藤已正式退居幕後，這次不會隨團來訪台北。

北市交通局提醒，2月4日開幕點燈典禮當日，下午4時至晚間8時30分，成都路及漢中街部分道路封閉，車輛請提早改道，活動展區位於捷運新店松山線北門站、板南線西門站之間，呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往。1060131

(中央社)