春節遊鶯歌陶博館 免費入園購物享優惠

新北市立鶯歌陶瓷博物館（圖）在農曆春節期間，不僅推出新北市民等多項身分免費入館，陶瓷藝術園區全區也不限身分免費入園，歡迎民眾呼朋引伴前來走春。（新北市政府文化局提供）中央社記者王朝鈺傳真 106年1月31日

新北市立鶯歌陶瓷博物館在農曆春節期間，不僅推出新北市民等多項身分免費入館，陶瓷藝術園區全區也不限身分免費入園，歡迎民眾呼朋引伴前來走春。

新北市政府文化局所屬的陶博館，農曆春節期間並舉辦各種免費走春活動，包括發放專屬紙供民眾拓印，把好運帶回家；月門廣場則有上千片的陶瓷塑燒骨牌，讓全家大小齊心疊積木，象徵步步高升。

陶博館的文化商品店也同步推出好康優惠，單筆消費滿新台幣999元，可獲1份每日每店限量10組的「雞」祥福袋，屬雞的民眾還可享滿千送百的購物優惠，無折抵上限。

陶博館表示，陶瓷藝術園區目前免費入園，園區內有遠近馳名的窯烤麵包、窯烤披薩，還有全台唯一會腳踢轆轤的師傅詹國祥定時表演，民眾也能在陶藝家指導下，體驗體驗手拉坯，有小朋友的家庭千萬更不能錯過沙坑區及可線上預約場次的「小陶窩」，保證讓孩子們度過最歡樂的走春日。

陶博館表示，1月29日至2月1日（初2至初5），開館時間從上午9時30分至晚間6時，入館門票80元，其中，設籍新北市市民、年滿65歲以上及未滿12歲的國民、年滿55歲以上的原住民族國民、學生、身心障礙者等免收門票，陶瓷藝術園區則免費開放至2月28日，歡迎民眾把握機會走訪陶博館。1060131

(中央社)