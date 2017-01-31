美韓防長通電話 同意持續推動薩德入韓

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韓媒報導，據韓國國防部31日稱，國防部長官韓民求和美國國防部長詹姆斯·馬蒂斯當天上午通電話，雙方同意持續推動「薩德入韓」，且鑒於韓美兩國均處於政治轉型期，朝鮮可能誤判局勢而發起挑釁，韓美兩國將保持高度軍事戒備，及時應對突發情況。

韓聯社31報導稱，雙方另就美國向韓提供延伸威懾、韓美聯合防衛遏制朝鮮挑釁達成一致，商定保持高度戒備，有效、及時應對各種突發情況。

對於朝鮮領導人金正恩在新年賀詞中提到，洲際彈道導彈（ICBM）試射已進入最後階段等日益增加的朝鮮核導威脅，雙方深表憂慮；雙方同意按原計劃推進「薩德」入韓進程，兩國國防部門在對朝政策方面保持靈活合作。

韓民求表示，馬蒂斯部長就任後海外首訪選擇韓國有重要意義，能藉機對朝鮮發出強烈警告。馬蒂斯就此表示，美方深知解決朝鮮核問題的緊迫性和發展韓美同盟的重要性，因此他才決定就任後最先訪問韓國和日本。

報導說，韓美防長還決定本週在首爾會晤，就朝核問題和韓美同盟及共同關心的問題等深入交換意見。

報導表示，此次通話時長30分鐘，雙方並未提及防衛費分擔問題；馬蒂斯將於2月2至3日對韓國進行訪問。

(旺報)