最美港姐陪公婆吃飯 富商尪不畏目光緊牽李嘉欣

年初二李嘉欣夫婦倆陪公婆吃飯，富尪許晉亨一現身就將嬌妻牽牢牢，寵愛之情不言而喻。(取材自新浪娛樂、微博)

20多年來始終維持最好狀態、因而有「最美港姐」封號的女星李嘉欣，2008年嫁給了身家高達800億的富商許晉亨，2011年生下寶貝兒子，結婚生子的她以家庭為重心，成了名符其實的豪門貴婦，婚姻幸福美滿，而適逢年節，前天李嘉欣跟公婆吃飯，富尪對待她的模樣，羨煞眾人。

據《新浪娛樂》報導，前天大年初二，晚間李嘉欣打扮得光鮮俏麗，跟老公許晉亨現身香港某知名飯店，原來是要陪公婆許世勳夫婦吃飯，在這麼一個見長輩的場合，許晉亨仍把老婆放在首位，一下車就牢牢牽著李嘉欣，笑得燦爛，李嘉欣更是貴氣逼人，足見「最美港姐」受到另一半寵愛的程度，讓人忍不住稱讚她嫁了好老公，也希望自己跟她一樣，並且紛紛留言給她祝福，盼夫妻倆就這麼幸福下去。

(中時電子報)