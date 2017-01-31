春節馬不停蹄 賴清德3天發2萬多個紅包
春節期間，台南市長賴清德延續上任以來，每年春節必到37個行政區寺廟祈福，並向市民朋友拜年、發紅包的慣例，初一到初三馬不停蹄走訪42間廟宇，親自發出2萬多個紅包，面對面向鄉親們拜年。「我拿到市長紅包了！」賴清德所到廟宇都湧入不少鄉親等待領取市長親自發送的紅包，為新春謀個好彩頭。
去年台南在小年夜凌晨發生大地震，春節期間，市府全力投入救災，賴清德也因此首度未在春節期間發贈紅包，今年春節，重建工作進行順利，受地震影響民眾也得到照顧，賴清德從初一到初三，再度前往37個行政區的廟宇上香祈福，並發紅包跟民眾拜年。
大年初一上午八時從中西區祀典武廟出發，之後再轉往龍崎龍湖宮、關廟山西宮、歸仁仁壽宮、仁德忠義宮、大灣廣護宮、新市永安宮、善化慶安宮、安平開台天后宮、安平觀音亭、鯤鯓龍山寺、喜樹萬皇宮及灣裡萬年殿等13間廟宇上香祈福，初一首日發放7000多份紅包。
大年初二則轉往溪北地區，從下營上帝廟、麻豆代天府，隨後依序前往漚汪文衡殿、北門代天府、鹽水護庇宮、鹽水武廟、新營太子宮、後壁旌忠廟、後壁泰安宮、白河福安宮、東山孚佑宮、柳營代天院、赤山龍湖巖，還有官田惠安宮等14間廟宇參拜。
大年初三則從安定保安宮出發，隨後到西港慶安宮、西港信和禪寺、七股龍山宮、佳里金唐殿、學甲慈濟宮、學甲賴氏宗親會、楠西北極殿、玉井北極殿、南化天后宮、左鎮北極殿、山上天后宮、大內天后宮、新化朝天宮、新化太子宮等15間廟宇。
(中時)
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