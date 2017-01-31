法律無假期 高市檳榔攤藏賭場栽了
春節法律無假期，高雄市警方今天宣布查獲黃姓男子趁春節假期以檳榔攤為掩護，開設賭場抽頭牟利，日前將他逮個正著，起出賭具、賭資，連同賭客多人依賭博罪嫌送辦。
新興警分局前金分駐所日前接獲檢舉稱轄區一處檳榔攤疑似經營職業賭場，警方前往查緝，當場發現檳榔攤內別有洞天，屋內屏風後方正有4名賭客在賭麻將，當場人贓俱獲，查獲賭具麻將1副、賭金新台幣4000餘元、抽頭金200元等，警訊後將黃男及賭客送辦。
警方說，這處賭場負責人是屋主黃男，為趁春節抽頭撈一筆，擺攤賣檳榔掩人耳目，並擺設招財彌勒佛希望財源廣進，但才開3天就栽了，抱怨神明沒保庇。
警方還發現，現場1名賭客在手機下載「招財符」祈求逢賭必贏，橫財滿滿進家門，當場抱怨「快過年了，還沒賺到紅包錢就被逮」；現場1名女賭客竟還大言不慚說「有誰過年不會賭博啊」。
警方強調，春節期間法律無假期，將全力掃蕩職業賭場，展現取締賭博決心，呼籲民眾不要心存僥倖，以身試法。1060131
(中央社)
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