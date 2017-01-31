1月31日中視午間新聞速速報
鎮瀾宮國運籤中籤 凶中帶吉
台中大甲鎮瀾宮國運籤，標題為「李世民遊地府」，內容「只恐前途命有變，勸君作急可宜先，且守長江無大事，命逢太白守身邊」。台灣省陽宅教育協會理事長周建男說，今年是中籤凶中帶吉，國運穩定足跡合作共榮。2017年比較波折，趨勢變化的一年，所以要厚植國力，創造台灣國運的黃金交叉。
北部轉濕冷 玉山有機會再降雪
今天早上最低溫出現在淡水13.7度。預報員陳伊秀表示，今天白天全台都有涼意，新竹以北和宜蘭以北高溫約18至20度，中南部地區則約24、25度。入夜後氣溫會較昨晚略微回升，但明晚氣溫將再度下降。預計要2月3日，北台灣才有機會擺脫濕冷的天氣狀態。
穆斯林禁令惹議 川普引爆眾怒
美國總統川普頒佈行政命令，拒絕收容難民，且拒絕7個穆斯林為主的國家公民入境美國，引發激烈反彈，美國代理司法部長葉慈表示，她無法為川普的旅行禁令辯護，也告知司法部的屬下，在法院遇上相關爭議時，不用遵行川普的移民禁令。
(中時電子報)
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