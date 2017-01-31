詹啟賢：國民黨內部分裂 恐會消失

詹啟賢對國民黨前景憂心。（趙雙傑攝）

投入下屆國民黨主席選舉的詹啟賢今天上午在和基層黨員座談時表示，國民黨目前內部呈現分裂，氣氛很差，社會看法很負面，若是情況持續，國民黨就會不見了。

據中央社報導，詹啟賢表對國民黨的現況憂心忡忡，認為這2、3年來黨內氣氛很差，人和人的關係也差，一直到現在，這種氣氣還存在。

詹啟賢表示，這2個月來，黨內氣氛變化很快速，氣氛很不好，情形也不好，社會看法很負面，想選的人一直出來，參選雙方水火不容，愈說愈難聽，形成意識形態及族群對立。這種情況若再延續下去，小圈圈變小圈圈再變小圈圈，國民黨就不見了。

(中時電子報)