美防長首次出訪選日韓 傾聽亞洲盟友心聲

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美國國防部長馬蒂斯將訪問韓國與日本，為上任後首次出訪，備受關注；國防部發言人戴維斯30日表示，此行主要目的是傾聽日韓兩國政府的擔憂事項，並稱美國政府對亞洲政策「無意做出大的變動」。日媒稱，據多名日美政府消息人士透露，預計本次訪問不會直接提出增加負擔的要求。

共同社31日稱，美國總統川普在大選中表示將要求日韓等國負擔更多的美軍駐留經費，但馬蒂斯2月2至4日的訪問中，將摸清日韓兩國政府對川政府的擔憂事項，展現重視亞洲盟國的姿態，優先構建關係。

戴維斯說，日韓兩國對於亞太地區的和平與穩定而言不可欠缺，並強調兩國為該地區「最重要的盟國」。戴維斯還稱馬蒂斯將確認「繼續維持與日韓兩國政府間牢固的同盟關係」。

報導表示，馬蒂斯3日將在首爾與韓國國防部長韓民求會談，3日起在東京與日本首相安倍晉三、防衛相稻田朋美分別進行會談。

報導稱，有分析認為，為了抗衡堅持核與飛彈開發的朝鮮，馬蒂斯在韓國將協商在韓部署美軍最尖端的末段高空區域防禦系統「薩德」（THAAD）；在日本，除了朝鮮的威脅之外，雙方還計劃對在南海推進軍事據點化的中國表示共同關切，並確認將合作應對。

(旺報)