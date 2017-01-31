川普來真的 不聽話就開除美輿論憂

白宮今晚宣布，美國總統川普決定開除代理司法部長葉茨（Sally Yates），新聞稿中更罕見地以強烈字眼指責葉茨，認為她拒絕為移民行政命令背書是「背叛司法部」。

川普將過去在電視實境秀創造的口號「你被開除了」，真實搬到白宮治國理政中。白宮在晚間新聞稿中更直言，葉茨是前總統歐巴馬政府時代任命的，還指責她在邊境管制及處理非法移民上「非常懦弱」。

川普頒布針對移民管制的行政命令後，在全美多城引發抗議，各大機場出入境管制一開始也出現混亂情況，而葉茨今晚透過司法部聲明，她「既不肯定為行政命令的辯護是否符合職責，也不肯定行政命令是否合法」，她還說，在代理司法部長期間，司法部不會為行政命令辯護，「除非等到我確信這麼做合適。」

司法部長質疑總統實屬罕見，而白宮主人大動干戈，在新聞稿中嚴詞指責屬下也並不常見，川普直接撤換葉茨，還不忘指責民主黨人出於政治理由，在國會錯誤阻撓他已提名的司法部長人選塞申斯（Jeff Sessions）的任命案。

雖說司法部長人選屬總統行政提名權限，但總統難容異見，不聽話就換人，也讓美國輿論憂慮美國司法的獨立性。

不過，「華盛頓郵報」引述前總統老布希時代的司法部副部長特威里格（George Terwilliger III）的話認為，政府的行政部門應是一體的，「只能有一個老闆，而老闆已表達立場了，如果有下屬官員認為他的指令是非法的，那（她的）選擇是辭職」。

他也批評葉茨的聲明舉動是愚蠢、赤裸裸的政治舉動，會引起不必要的混亂。

在司法人事安排上，川普明天晚間還將宣布他上任後首次的大法官提名人選。1060131

(中央社)