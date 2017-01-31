彭于晏當一哥 跨海代言陸vivo手機

－大陸手機專題之三2016年對藝人彭于晏而言可說是豐收的一年，不僅片約一部接一部，還跨海到中國大陸當上熱門手機品牌vivo的代言人，打進大陸百大最具商業價值明星排行榜。

彭于晏2011年以獨挑大梁的電影「翻滾吧！阿信」站穩影壇地位後，近幾年片約不斷，2016年在「寒戰2」、「湄公河行動」和「長城」等賣座電影中亮相，讓他在大陸的知名度水漲船高。

大陸這1年多來最紅的手機品牌vivo看上彭于晏的魅力，禮聘他代言2016年11月發表的vivo X9，專攻20至39歲消費族群。

在vivo積極的行銷攻勢下，彭于晏的帥氣臉龐密集出現在大陸地鐵和商場的廣告看板上，成為當地街頭的一道風景線。

大陸本土手機鯨吞蠶食市場大餅後，明星代言成為各大廠牌必用的行銷手法。小米找港星梁朝偉代言Note2，華為邀「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）站台，OPPO則成為巴塞隆納足球俱樂部合作夥伴。

2016年出貨量翻倍的vivo也不甘示弱，在體育界找來美國職籃NBA巨星柯瑞（Stephen Curry）代言Xplay6。

彭于晏能在這波明星手機代言潮中殺出一條血路，還和藝人張鈞甯一同為運動用品大廠阿迪達斯（Adidas）代言，足見他在消費市場上的分量。

在大陸「第一財經周刊」發表的「2016中國最具商業價值明星榜」上，彭于晏名列第40名，在上榜的台灣明星中，僅次於排名第6的周杰倫和第25的舒淇。

從手機到運動品牌，彭于晏在娛樂圈耕耘多年累積的人氣實力正在開花結果，展現不可忽視的商業價值。1060131

(中央社)