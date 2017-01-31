彭于晏當一哥 跨海代言陸vivo手機
－大陸手機專題之三2016年對藝人彭于晏而言可說是豐收的一年，不僅片約一部接一部，還跨海到中國大陸當上熱門手機品牌vivo的代言人，打進大陸百大最具商業價值明星排行榜。
彭于晏2011年以獨挑大梁的電影「翻滾吧！阿信」站穩影壇地位後，近幾年片約不斷，2016年在「寒戰2」、「湄公河行動」和「長城」等賣座電影中亮相，讓他在大陸的知名度水漲船高。
大陸這1年多來最紅的手機品牌vivo看上彭于晏的魅力，禮聘他代言2016年11月發表的vivo X9，專攻20至39歲消費族群。
在vivo積極的行銷攻勢下，彭于晏的帥氣臉龐密集出現在大陸地鐵和商場的廣告看板上，成為當地街頭的一道風景線。
大陸本土手機鯨吞蠶食市場大餅後，明星代言成為各大廠牌必用的行銷手法。小米找港星梁朝偉代言Note2，華為邀「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）站台，OPPO則成為巴塞隆納足球俱樂部合作夥伴。
2016年出貨量翻倍的vivo也不甘示弱，在體育界找來美國職籃NBA巨星柯瑞（Stephen Curry）代言Xplay6。
彭于晏能在這波明星手機代言潮中殺出一條血路，還和藝人張鈞甯一同為運動用品大廠阿迪達斯（Adidas）代言，足見他在消費市場上的分量。
在大陸「第一財經周刊」發表的「2016中國最具商業價值明星榜」上，彭于晏名列第40名，在上榜的台灣明星中，僅次於排名第6的周杰倫和第25的舒淇。
從手機到運動品牌，彭于晏在娛樂圈耕耘多年累積的人氣實力正在開花結果，展現不可忽視的商業價值。1060131
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。