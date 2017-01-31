試乘機場捷運 總統：要讓等待更值得

總統蔡英文試乘機場捷運，她今天表示，機場捷運線歷經多年努力，也等待20年，實在是太久了，「我們一定要讓等待更值得」。

總統蔡英文今天上午在交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦陪同下，視導桃園機場捷運，並且從A1機場捷運台北站搭車，前往A13桃園機場第二航廈站、A18高鐵桃園站。

總統在A18站致詞中表示，機捷通車後讓桃園走入捷運世代外，也讓台灣公共運輸邁入新的里程碑，也將帶動在地發展，連結台北、新北、桃園三個直轄市，並增加桃園機場運輸的能量，讓國內外使用者感受台灣濃濃的人情味。

蔡英文指出，機捷是全國最長的捷運系統，橫跨3直轄市，連結高鐵、台鐵、台北捷運，未來不只對北北桃生活圈運輸更方便外，對國人同胞出國也增加了更便利的選擇。

她說，今天的成果完成靠中央、地方攜手同心，一項一項解決問題，讓系統安全穩定，而且通過國際認證的測試。這條機場捷運線歷經多年努力，「也等待20年，實在是太久了，所以我們一定要讓等待更值得」。

蔡總統表示，機捷通車有兩個重大意義，包括「帶動在地」，不只連結北北桃，便利交通運輸，改變桃園生活風貌，另外「大大加強機場運輸能量」，相信桃園機場的旅運能量，會因此帶來更多便利與優質服務。讓國內外朋友感受到台灣濃濃人情味，而「全世界旅客的評價，就是我們將來要產出的成績單」。

蔡總統感謝相關單位為機捷通車前的努力，透過機場捷運讓台灣走入另一個世代，「有一個捷運連結機場，是一個大都市中最重要的印象，而台灣終於要走向另一個階段，走向更先進的國家」。

總統致詞中多次感謝所有參與人員的努力，也希望大家加油、加油，再加油。

另外，賀陳旦也表示，機場捷運代表的不僅是一條軌道建設或交通服務，桃園機場要成為世界第一流的機場，關鍵是有沒有準點的交通服務，這不能只靠無法預測的高速公路，因此機捷不僅是新建設，更可把桃園機場拉高到國際第一流等級的服務品質。

鄭文燦指出，「口水會過去，建設會留下來」，機捷藉由先行測試、先行接管，進行穩定性測試，讓國人享受到便利的交通運輸。

桃園捷運公司表示，機場捷運將在2月2日（大年初六）試營運、3月2日正式通車。1060131

(中央社)