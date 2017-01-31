陳菊仁武發紅包 籲鄉親挺小英改革

高雄市長陳菊（前排右三）到仁武參拜、發紅包，有意爭取下屆市長提名的綠營立委們寸步不離，抓緊機會爭取曝光。（林宏聰攝）

或許為顧及公平，陳菊今天改拉仁武選區在地立委林岱樺在身邊，一起發紅包、向鄉親賀年。（林宏聰攝）

高雄市長陳菊大年初四到仁武上帝宮參拜，發小紅包給地方鄉親，她特別提及，仁武八卦寮是民主前輩余登發的居住地，呼籲鄉親延續過去對余登發的力挺，轉為支持蔡英文總統的改革行動，只有改革成功台灣才會進步、才能專心拚經濟。

陳菊31日上午前往仁武上帝宮參拜玄天上帝，她說，一到八卦寮就想起曾住在此的余登發，余老先生全心投入台灣民主運動，不顧私人利益，甚至為了選舉，一次又一次奉獻自己的財產，台灣有今日民主成績，要感念這些前輩。

「民主之路是一步步、一代代相傳」，陳菊話鋒一轉，說總統蔡英文目前的改革行動遭遇很多困難，她稍早參拜時，即向玄天上帝祈求台灣改革能夠順利成功，因為只有如此台灣才會大進步、大家才能專心拚經濟。

她說，改革過程有很多困難，相關政策大家不一定全滿意，不過改革就是政府要照顧大多數人利益，少數人的利益本來就無法百分之百滿意，她說，八卦寮是民主聖地，盼鄉親將過去對余登發老先生、余家的疼惜，轉做對蔡英文總統改革的支持。

陳菊今早發紅包時，有意競逐下屆市長的綠營立委，除趙天麟另有行程外，包括劉世芳、陳其邁、管碧玲、林岱樺均陪同在側，起初僅被視為嫡系的劉世芳擠在陳菊身邊，但或許為顧及公平，陳菊刻意停下，改拉仁武選區在地立委林岱樺到身旁。

(中時)