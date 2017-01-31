推動能源教育，教育部以21校為基地

台東縣廣原國小，設置一間能源科技教室。（教育部提供）

因應全球能源議題日益迫切，教育部以21所能源教育推動學校為基地，結合大學教師的專業及中小學教師的經驗，發展出共12套國小、國中、高中之完整能源科技教育模組，並推廣到180所各地區的夥伴學校師生共同學習。

參與計畫的21所學校，打造能源科技體驗空間，並將能源科技知識，透過動手做的活動，帶進學校的教學與課程中，深耕能源教育。其中台中市德化國小、高雄市陽明國小以及臺東縣廣原國小3所學校，更獲選為能源教育績優學校傑出獎的肯定。

台中市德化國小，以「體驗、探索、分享、動手作」的理念，把能源科技教育融入整體校園環境中，將人力發電腳踏車、風力發電機、風光互補節能路燈、屋頂太陽能發電光板、太陽灶與節能減碳學習步道等串成能源科技設施體驗教學地圖，讓學校師生在校園環境中即能隨時接觸能源科技的設施，進行教學示範。

位在南部的高雄市陽明國小，則是將校園打造成綠色校園，除彩繪陽明特色綠廊道，更設置了有5間教室面積的陽明綠能館，結合能源、環境、創客教育，營造動手做的多功能場域，讓綠能學習就近在咫尺。

位於後山的台東縣廣原國小，雖是偏鄉小校，僅有6班學生，但在小規模的校園中，仍設置一間能源科技教育空間，讓孩子們能夠有機會接觸能源科技。學校教師更進一步將能源科技帶出校園，在全國各中小學推廣能源科技教育，並經常在臺東火車站或其他人潮匯集處，帶領學生主動向民眾推廣能源科技，獲得許多的迴響。

教育部能源科技人才培育計畫，透過所有推動學校及扮演區域中心的大學校院共同發展出的能源科技教育模組、在中小學扎根能源科技人才。未來將強化融入地方能源特色，讓學校師生進一步影響家長和社區，了解能與地方結合的能源科技，以支持在地永續健康的發展。

(中時)