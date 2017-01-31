連環砍 不到1小時 川普再撤代理移民局長

示威者1月30日在美國洛杉磯國際機場抗議川普的移民禁令。（圖/美聯社）

美國警察1月30日在洛杉磯國際機場監視抗議群眾。（圖/美聯社）

美國總統川普因強力貫徹穆斯林入境禁令，而火速撤換拒絕聽命的美國代理司法部長葉慈（Sally Yates）後不到一小時，又揮刀砍向美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE）。

據法新社報導，隨著移民戰火升高，川普周一也撤換了代理局長拉格斯戴爾（Daniel Ragsdale）。美國國土安全部長凱利（John Kelly）在聲明中說，接任代理局長的賀曼（Thomas Homan）將確保在美國境內執行符合國家利益的移民法。

拉格斯戴爾是歐巴馬政府時期留下的官員，不過白宮並未說明，他為何被撤換。而賀曼曾為紐約警官，有30年的移民執法單位經歷，自2013年起，他便擔任ICE的執法與遣送行動執行副主任。

川普上周五簽署行政命令，禁止未來90天內讓來自敘利亞、伊朗、伊拉克、葉門、索馬利亞，蘇丹及利比亞等7個穆斯林國家的人民入境。而120天內將暫停收容所有的難民，並無限期中止收容敘利亞難民。

據《赫芬頓郵報》（Huffington Post）報導，美國海關人員為了執行川普的新禁令，在各大機場焦頭爛額，忙著判別誰該放行，誰不該放行，導致機場一片大亂。

(中時電子報)