蔡英文中壢發福袋 場外零星抗議

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總統蔡英文上午至中壢仁海宮發放福袋，吸引上千民眾排隊領取。(楊宗灝攝)

總統蔡英文上午至中壢仁海宮發放福袋，吸引上千民眾排隊領取。(楊宗灝攝)

總統蔡英文上午至中壢仁海宮發放福袋，與民眾親切互動。(楊宗灝攝)

總統蔡英文上午搭乘機場捷運至高鐵A18站後，轉往中壢仁海宮發放福袋，現場湧入上千民眾爭相領取，場面熱烈。場外則有零星民眾舉牌抗議，不過被維安人員阻擋在仁海宮外。

蔡英文在仁海宮發放福袋時，一名男子持「大聲公」亂入，高喊「總統好」，隨即被請出廟外。

(中時)