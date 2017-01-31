甘迺迪遇刺 賈桂琳給英駐美大使「情書」曝光

戈爾(中)曾擔任駐美大使，與甘迺迪(左二)成為好友。但戈爾也是賈桂琳(右二)的兒時密友，甘迺迪遇刺身亡後，賈桂琳寫給戈爾一封信，信中展現了兩人之間的友情與愛情。(圖/甘迺迪圖書館官網)

英國哈萊克家族第五代男爵戈爾(左)曾在古巴飛彈危機時擔任駐美大使，與已故美國總統甘迺迪(右)成為好友。(美聯社)

眾所周知前美國總統甘迺迪情史豐富，但夫人賈桂琳也不遑多讓，除與甘迺迪兩弟弟有染，還與許多好萊塢男星有一腿，如威廉荷頓、馬龍白蘭度及保羅紐曼等。近來英國哈萊克家族為集資修復沒落莊園，決定拍賣家中古董、藝術品，也因此曝光賈桂琳在甘迺迪遇刺後，寫給英國駐美大使戈爾的一封情書。

英國哈萊克家族第五代男爵戈爾(David Ormsby-Gore)曾在古巴飛彈危機時擔任駐美大使，與甘迺迪成為好友。但其實兩人小時候就認識，甘迺迪的父親約瑟夫也曾在1938-1940年期間出任美國駐英國大使。

戈爾也是賈桂琳的兒時密友，1963年11月甘迺迪遇刺身亡不久，1964年5月戈爾過生日，賈桂琳贈送甘迺迪圖書館的雪萊詩集當禮物，並附上一封信，信中充滿了悲傷，展現兩人之間的友情與愛情。

在這封信中，賈桂琳寫道：「真希望我能給你屬於甘迺迪的最珍貴的物品，就像你們兩人之間的友誼一樣珍貴，但沒有任何實體可以取代它， 因此請你接受這個帶著我全部愛的禮物。賈桂琳」

據信戈爾曾向賈桂琳求過婚，可惜賈桂琳最終選擇了希臘船王歐納西斯（Aristotle Onassis）。戈爾於1985年去世，賈桂琳還有去參加他的葬禮。

拍賣行人士稱這是多年以來，私人手中最好的收藏之一。尤其今年是甘迺迪誕辰100周年紀念，任何有關甘迺迪家族的紀念品勢必會引起收藏者極大興趣。據估計，哈萊克家族的收藏將會拍到100萬英鎊甚至更高。

(中時電子報)