MLB》命運的一刀 讓威特斯不再是頂級捕手
過去金鶯擁有威特斯(Matt Wieters)坐鎮本壘後方，其展現出的強悍身手，不知引起多少球隊覬覦，然而就在2014年的右手肘手術後，相隔一年半後的今天，大聯盟春訓近在眼前，年僅30歲、正值當打之年的他，卻還沒找到新東家。
《華盛頓郵報》西寧(Dave Sheinin)報導，在2014年6月18號，威特斯不得已的情況下，動了右手肘韌帶置換手術，休息一年復出後，雖然各項打擊成績不差，但兩年共25轟，有別於他受傷前2011到2013年連三季20轟的表現，有鑑於此，在他拒絕合格報價後，金鶯毅然於去年季後與他分手。
儘管威特斯是金鶯堪稱的指標性人物，西寧認為他手肘問題不斷，又要求高薪，才讓金鶯選擇放棄他的原因；有球探甚至直言，他開刀後已不再有阻殺的能力，加上領導能力也不出眾，而在在影響他的身價。西寧表示，在他重新證明身手前，即使是波拉斯(Scott Boras)出馬，也可能只拿得到一年合約。
先前國民曾多次傳想延攬威特斯，不過西寧指出，他們去年甫從教士交易來諾瑞斯(Derek Norris)，此筆交易想成行，機會並不大，除了國民，包括天使、光芒、響尾蛇、太空人、釀酒人，都有興趣網羅他，其中以釀酒人動作最為積極。
(中時電子報)
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