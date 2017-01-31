川普頒令 推1項新法規先廢2項既有法規

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美國總統川普今天對政府機構實施新法規祭出影響廣泛的限制，要求1項新法規上路之前，必須先廢除兩項既有法規，且不得因此增加企業成本負擔。

法新社報導，川普（Donald Trump）在幾個小商家老闆簇擁下在白宮指出，這項最新行政命令旨在降低相關公司的負擔，兌現競選承諾之1。

但新政令文本顯示它牽涉層面更廣，引來科學工作者關懷聯盟（Union of Concerned Scientists）立即予以譴責，認為此舉導致政府機構須從重要性相同的法規中做出「蘇菲的抉擇」（Sophie's choice）。

川普在簽署儀式中指出，「我們很大的程度上是在擺脫法規束縛，比例可能高達75%」，藉以解決歷任總統施行的法規負擔「對我們經濟造成的破壞性影響」。

他指出，政府繼續「大力保護消費者的同時，我們並不必只為照顧1件事就搬出97種不同法規」。

他強調法規把小企業綁手綁腳，生意開張和擴張都困難。

但是，這項行政命令指出，「每頒行1項新法規，至少須廢除兩項既有法規」。它不影響現有法規數，只聚焦在新法規上。

它也對為實施所有法規而增加的成本定出每年上限，藉以對政府機構推動新法規衍生的成本負擔作出限制。（譯者：中央社何宏儒）1060131

(中央社)