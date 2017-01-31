男神宋承憲夢想 當個出色的爸爸
韓流明星宋承憲表示，「聚會時，看到帶著家人一起出來的朋友都覺得非常羡慕，我的夢想是成為一個出色的爸爸。」
由宋承憲與李英愛擔綱主演的古裝劇「師任堂：光的日記」，26日首播1、2集，開出亮眼的收視紅盤，穩坐同時段收視冠軍。
為了宣傳新戲「師任堂：光的日記」，南韓「亞洲經濟」指出，宋承憲特別接受媒體採訪，不過，當他被問到有關結婚的問題時，坦言自己的夢想是成為一個出色的爸爸。
宋承憲現任女友是大陸女星劉亦菲，雖然兩人分手傳言不斷，但日前宋承憲才在宣傳新戲的公開記者會上，大方放閃兩人戀情。
此外，宋承憲還在採訪中透露，「穿著韓服拍古裝劇，一年多的時間沒有任何（對於身材的）緊張感，拍攝過程中巧克力腹肌沒了。」
李英愛在劇中飾演南韓美術專業大學講師和朝鮮王朝時代的藝術家師任堂兩個角色，偶然發現了師任堂的日記和美人圖中的秘密後，層層揭開事實，為觀眾展現往返於過去和現代的精彩故事。
宋承憲在劇中將飾演「李謙」一角，雖然擁有自由的靈魂，但是卻處在家庭的嚴格壓抑之下，在遇到師任堂之後，他的人生發生了變化。1060131
(中央社)
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