陸首艘自行建造航艦據傳取名山東艦

我要評比

中國大陸首艘自行建造的航空母艦據傳取名「山東艦」，但這有待官方證實。

環球軍網今天報導，山東廣播電視台昨天在快閃新聞訊息中報導：我國首艘國產航空母艦「山東」艦建造成型。

首艘由大陸自行建造的航艦正在東北大連造船廠建造，在此之前，外界一般稱之為001A型，官方至今也沒有公布其中文名稱。

上述的報導令人認為，001A型航艦將會命名「山東艦」。

對於以上報導，鳳凰衛視評論員宋忠平今天接受中央社記者訪問時說，航艦用省來命名是大陸海軍常態化的做法，但命名規則肯定是採用沿海省分。

他說，取名「山東艦」的機會較高，因為001A在大連建造，以北方沿海省分命名可能性較大。

他說，未來在上海建造的航艦也有可能以南方省分命名，比如江蘇、海南等都有可能。

大陸現有航艦「遼寧艦」由烏克蘭進口，是前蘇聯的產物，屬於庫茲涅佐夫（Kuznetsov）上將級航艦。據分析，001A完全按照庫茲涅佐夫上將級建造。

因此，001A的結構類似「遼寧艦」，屬於中型滑躍起飛常規動力航艦，也是大陸真正意義上的第一艘國產航艦。

據說，大陸第2艘自行研制的航艦正在上海江南造船廠建造，採用蒸汽彈射技術。1060131

(中央社)