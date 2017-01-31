川普開除代理部長葉茨 重批背叛司法部
美國總統川普今天開除前總統歐巴馬政府卸任後延續職務的代理司法部長葉茨。她下令司法部律師不要為川普引發爭議的移民行政命令辯護後，白宮聲明重批她背叛司法部。
法新社報導，白宮發表措辭嚴厲聲明，說葉茨（Sally Yates）「處理邊境事務態度軟弱，因應非法移民非常軟弱」，並批評民主黨迄未確認內定司法部長塞申斯（Jeff Sessions）任命案。
白宮聲明：「代理司法部長葉茨拒絕執行1項旨在保護美國公民的合法命令，背叛司法部。」
「川普（Donald Trump）總統解除葉茨女士的職務。」
聲明指出，聯邦檢察官伯恩特（Dana Boente）將接任代理司法部長，「直到塞申斯參議員最終獲得參議院確認，民主黨籍參議員全然出於政治理由不正當地阻撓他（的人事案）」。
川普執政後的白宮，因7個穆斯林國家移民禁令而面臨多起訴訟及全球責難。葉茨也在臨別前給川普1記挑戰性和破壞性十足的回馬槍。
歐巴馬拔擢的政府律師葉茨在給司法部職員的內部便箋中，對於引發大規模抗爭的川普政令，其適法性和是否符合道德標準提出質疑。
葉茨寫道：「我的責任是確保司法部不只在法律上站得住腳，而且對法律意義獲悉最適觀點。」「我不認為維護這項行政命令符合我們的責任，也不認為這項行政命令合法。」
「只要我當代理司法部長1天，司法部就不會為維護這項行政命令陳述論點，除非我認為這麼做是適切的。」（譯者：中央社何宏儒）1060131
(中央社)
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