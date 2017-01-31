春節走春這裡最夯 3天破23萬人次

我要評比

春節連假氣溫偏暖，民眾紛紛出門走春，其中不少人選擇到國家森林遊樂區一遊，根據林務局統計，春節初一至初三，國家森林遊樂區遊客總數達到23萬5千人次，其中又以阿里山、太平山、和武陵分居前3名。

農委會林務局經管的18處森林遊樂區、3處平地森林園區與4處林業文化園區，趁著春節人潮湧現，除了阿里山、太平山及武陵遊客人數分占前3名。都會近郊的羅東、東勢、花蓮林田山林業文化園區，及嘉義檜意森活村4處園區，保有濃厚林業歷史文化與優美自然景觀，初一至初三總遊客人數亦高達6萬8千人次。

花蓮大農大富平地森林園區、嘉義鰲鼓平地森林園區，以及屏東林後四林平地森林園區，分別擁有美麗花海、漁業文化及溼地生態、融入在地農業水利與自然保育特色，亦吸引逾4萬8千名遊客前往體驗生態人文之美。

趁著春節大量遊客造訪，不少森林遊樂區更設立市集，如奧萬大國家森林遊樂區與周邊部落合作舉辦布蘭原民市集，展售在地原住民族部落生產的農特產品與文創商品，為在地的部落社區帶來超過30萬元之收入，活絡經濟。

配合春節，不少遊樂區持續舉辦新春祈福活動，林務局副局長廖一光建議，接下來民眾還可前往如羅東林業文化園區，參與「羅林新機」活動，知本國家森林遊樂區則提供遊客索取祈福小卡，將新年願望掛在祈福樹上，祈求雞年心想事成。

雙流與墾丁國家森林遊樂區舉辦絹印春聯與紅包袋DIY活動，還有生態影片播映與免費園區導覽，嘉義台18線阿里山公路旁的觸口自然教育中心則展出「石虎森林」及「食蛇龜樂園」展覽，讓大家認識台灣淺山地區瀕危生物，走春之餘了解台灣生態衝擊，充實年節假期。

(中時)