川普反移民 許毓仁籲政府趁機開放技術移民
美國總統川普發布移民禁令引發美國國內多家高科技公司緊張，包含GOOGLE、蘋果都受到影響。國民黨立委許毓仁表示，川普反對移民，限制中東六國國民入境，接下來就會開始限縮高科技技術簽證H-1B，這會大大衝擊美國矽谷的高科技業和網路公司，「台灣欲成為『亞洲矽谷』首要是吸引人才，何不利用川普緊縮外來技術工作數量，大量接受有技術的外國工程師。」
許毓仁表示，在法國同樣也實施類似政策，申請不上H-1B技術簽證的工程師，只要通過審查，都可以成為法國的技術移民，今天的法國是歐洲的新創強國。
許毓仁認為，台灣可以利用這個機會，吸引技術人才來台，給予「類技術移民資格」，並且鼓勵矽谷公司來台設立亞洲分部，吸引東南亞、印度等工程師人才，台灣的人才也可以藉此與他國互動，從吸引人才開始，才能真正提高台灣國際競爭力，否則「亞洲矽谷」只是口號。
(中時)
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