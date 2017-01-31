川普實境秀成真 大炒前朝官員

美國總統川普炒了不執行限制移民命令的代理司法部長葉茨，火速換上新任官員，再度震撼美國政壇。川普對前朝官員不手軟，執行外交政策的國務院也出現去職潮。

川普（Donald Trump）在美東時間30日晚間戲劇化的炒了歐巴馬政府時期官員代理司法部長葉茨（Sally Yates），職位迅速由維吉尼亞州東區聯邦檢察官伯恩特（Dana Boente）接任，情節猶如他主持的實境秀「誰是接班人」（The Apprentice）「劇情」。

白宮聲明寫到，葉茨背叛了司法部，她是歐巴馬政府任命的官員，在邊境問題上軟弱，對非法移民更是非常脆弱。

川普在「誰是接班人」的口頭禪「你被炒魷魚了！」如今成真，也讓認為他上任後會依政治傳統，競選承諾「髮夾彎」的人士打消念頭。

川普在司法部長提名人塞申斯（Jeff Sessions）尚未獲得國會同意下，炒了拒絕執行移民行政命令的葉茨，顯示自己才是新老板，並向民主黨延宕內閣同意叫陣，再度掀起兩黨政治風暴。

反對川普和強硬反移民政策的團體與專家怒氣飆升，葉茨成了反川普陣營與支持移民團體的英雄。但對川普支持者而言，炒了葉茨是實踐競選承諾，挺川普陣營大快人心。

川普在推特（Twitter）貼文，「民主黨因為政治原因遲不同意內閣人選，民主黨一無所有，只會阻攔，現在又來個歐巴馬的司法部長。」

川普對拒絕和反對執行新政府政策的前朝官員絕不手軟，執行外交政策的國務院27日有多位助理國務卿和次卿級高階事務官員「請辭」，不過媒體報導他們技術上看來是自行離職，實際上是被川普炒魷魚，輿論以「週五大屠殺」形容國務院的去職潮。

對於前朝官員動輒訴諸媒體，外交官在申訴管道發表聯署信件，抗議移民命令，川普對具公務員身分非政治任命的官員一樣不手軟。白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）在白宮簡報中說「他們應奉行命令，否則就該另謀高就。」

反川普陣營認為，被炒和離職的前朝官員是基於政治良心，堅持不執行新政府的政策。

但挺川普陣營態度更強硬，認為前朝官員不依行政程序表達反對，動輒訴諸公眾，無視新任總統的存在，已是政治行徑。國務院更是民主黨的大本營，川普不過是堅持競選承諾，不同意的官員不應留在職位上。1060131

(中央社)