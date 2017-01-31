春節年假 澎湖秘境吸引眼尖遊客搶先賞

今年農曆春節假期，難得的好天氣，各遊憩景點都是出遊走春人潮，連去年底才由銀合歡叢林區曝光的西嶼二崁柱狀玄武岩景觀秘境，也吸引眼尖的遊客捷足先登一睹原始風貌。

今年的年假，澎湖難得出現冬陽的好天氣，雖然午後時有風大帶些寒意，但更適合出外走走，各廟宇、景點、摩西分海步道、隘門沙灘和全新營造的花海等，到處可見全家大小或是三五好友相約出遊的景象。

除了西嶼池西的岩瀑狀與大果葉柱狀玄武岩外，去年底因剷除銀合歡而曝光的西嶼竹灣頭二崁間叢林的柱狀玄武岩，範圍更加壯觀雄偉，目前還在進行規畫整理之中，不過，在年假期間，眼尖的鄉親或遊客，已捷足先登，欣賞原始壯觀的柱狀玄武景觀。

春節年假期間，由於旅外鄉親大都返澎，因此也是召開同學會的最佳時機，多年同窗好友相聚一堂，敘舊話童年，聯絡情誼。1060131

(中央社)