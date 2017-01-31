蔡英文中壢參香 民眾樂領總統福袋

總統蔡英文(右起)在桃園市長鄭文燦陪同下前往中壢仁海宮參香。(范揚光攝)

總統蔡英文(左)在中壢仁海宮發放福袋，大批民眾扶老攜幼排隊領取。(范揚光攝)

總統蔡英文上午在桃園市長鄭文燦陪同下前往中壢仁海宮參香祈福，並致贈題有「霖雨濟度」的匾額給廟方留念；蔡英文隨後發放福袋，大批民眾早已扶老攜幼排隊等候，領到總統福袋的民眾開心不已，直呼「賺到了！」。

(中時)