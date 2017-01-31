走春到陶博館 陶瓷園區免費入園
鶯歌陶瓷博物館在農曆春節期間1月29日到2月1日舉辦各種免費的走春活動，包括免費發放專屬紙供民眾拓印，把好運帶回家，月門廣場則是有上千片的陶瓷塑燒骨牌，可讓全家大小齊心疊積木，象徵步步高升。還有知名陶藝家現場示範捏塑陶瓷雞；另外，陶博館的文化商品店也同步推出好康優惠；單筆消費滿999元，可獲1份每日每店限量10組的「雞」祥福袋。屬雞的民眾可享滿千送百的購物優惠，無折抵上限。
館方表示，本館入館門票80元，但新北市民、年滿65歲以上及未滿12歲民眾、年滿55歲以上原住民、學生、身心障礙者及必要陪伴者1人、持有低收入戶證明者、持有志願服務榮譽卡志工及中華民國博物館學會會員等，免收門票；不過陶瓷藝術園區則是即日起免費開放至2月28日止，歡迎把握機會前來。
館方表示，園區內有遠近馳名的窯烤麵包、窯烤披薩，還有全台唯一腳踢轆轤傳人詹國祥師傅定時表演，手癢的民眾也可現場體驗手拉坯，由專業的陶藝家親自指導。
有小朋友的家庭則不能錯過沙坑區及可線上預約場次的「小陶窩」，保證讓孩子們度過最歡樂的走春日。更多的活動可上陶博館官方網站查詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。