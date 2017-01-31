走春到陶博館 陶瓷園區免費入園

鶯歌陶瓷博物館在農曆春節期間1月29日到2月1日舉辦各種走春活動，適合民眾前來遊玩。（文化局提供）

陶瓷藝術園區則是即日起免費開放至2月28日止。（文化局提供）

鶯歌陶瓷博物館在農曆春節期間1月29日到2月1日舉辦各種免費的走春活動，包括免費發放專屬紙供民眾拓印，把好運帶回家，月門廣場則是有上千片的陶瓷塑燒骨牌，可讓全家大小齊心疊積木，象徵步步高升。還有知名陶藝家現場示範捏塑陶瓷雞；另外，陶博館的文化商品店也同步推出好康優惠；單筆消費滿999元，可獲1份每日每店限量10組的「雞」祥福袋。屬雞的民眾可享滿千送百的購物優惠，無折抵上限。

館方表示，本館入館門票80元，但新北市民、年滿65歲以上及未滿12歲民眾、年滿55歲以上原住民、學生、身心障礙者及必要陪伴者1人、持有低收入戶證明者、持有志願服務榮譽卡志工及中華民國博物館學會會員等，免收門票；不過陶瓷藝術園區則是即日起免費開放至2月28日止，歡迎把握機會前來。

館方表示，園區內有遠近馳名的窯烤麵包、窯烤披薩，還有全台唯一腳踢轆轤傳人詹國祥師傅定時表演，手癢的民眾也可現場體驗手拉坯，由專業的陶藝家親自指導。

有小朋友的家庭則不能錯過沙坑區及可線上預約場次的「小陶窩」，保證讓孩子們度過最歡樂的走春日。更多的活動可上陶博館官方網站查詢。

(中時)