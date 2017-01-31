國道大致順暢 北高雙向旅行4小時內

今天是大年初四，國道除了部分路段因車流量大加上事故較為壅塞，今早台北高雄雙向旅行時間可維持在4小時內，國道高速公路局呼籲用路人短途旅次多利用省縣道，以免等待過久。

高公局今天中午表示，昨天晚間11時至今早6時總延車公里為2000萬車公里，為年平均（650萬車公里）的3倍，預估今天交通量為1億2000萬到1億4000萬車公里。

高公局指出，今天上午國道較為壅塞路段包括國1南向竹北至新竹、北向西螺至員林、大雅至豐原、內湖至汐止；國3南向土城至樹林；國10東向燕巢至燕巢系統路段以及國5北向頭城至坪林，其餘路段大致正常。

壅塞原因除流量較大外，亦受多起事故影響，尤其上午10時至12時間，國1南向87.9公里、200.5公里、北向167.5公里；國3北向0.8公里；國6東向28.9公里處發生追撞事故，造成車輛回堵；高公局提醒用路人應保持行車安全間距並注意行車安全，以免發生車輛故障或事故。

截至今天中午12時，國道全線總延車公里為5260萬車公里，台北高雄雙向旅行時間亦可維持在4小時內。

高公局預測今天下午國1南下三義至台中系統、大灣至路竹，北上西螺至埔鹽系統、南屯至三義、銅鑼至頭屋、頭份至湖口；國3北上斗六至中興系統、草屯至霧峰、龍井至大甲、西湖服務區至茄苳、關西至鶯歌系統；國5南向南港系統至坪林、北向頭城至南港系統路段均有發生壅塞的可能。

高公局建議用路人事先蒐集好各項國道資訊，妥為安排行程，短途旅次請多利用省縣道，以免於入口匝道前等待過久，反而耽誤行程。

高公局指出，國1高雄至湖口、國3九如至大溪路段北上高乘載管制至下午2時，另國5下午3至8時蘇澳至宜蘭北上路段實施高乘載管制，宜蘭至頭城路段開放大客車行駛路肩及配合主線儀控管制措施，於春節假期間將視交通壅塞狀況機動實施。1060131

(中央社)