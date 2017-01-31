屏東議員遭檢舉包賭 兒子家過年聚賭影片PO網

屏東縣議員曾福金遭人檢舉過年期間在家開賭場，並被錄影PO網。（潘建志翻攝）

警方持搜索票前往搜索。（潘建志翻攝）

警方將相關人等帶回警局問訊。（潘建志翻攝）

屏東縣議員曾福金30日遭人檢舉過年期間在家開賭場，並被錄影PO網，警方獲報後申請前往現場，但已人去樓空。曾福金表示，該處是他兒子的住所，當天到場後發現有人賭博，立刻要他們停手，並未參與，是有心人士刻意栽贓。曾的兒子等3人則被警方移送。

警方是在30日初三凌晨接獲報案，指出內埔鄉某處民宅有人聚賭，到場後燈火已滅。事後檢舉人還將聚賭過程錄影PO在臉書上，影片中可見大概有10、20人在玩「十二面」（象棋押寶）。

警方勘驗影片後，確定的確有賭博情事，隨即報請屏東地檢署，聲請搜索票前往搜索，將曾福金和兒子曾志傑（35歲）帶回警局問訊，之後也通知影片相關人等到場釐清案情，並帶回賭具一批。

曾福金表示，該處是兒子的住所，因經營民俗技藝會館常有鄉親到此泡茶聊天。初二當晚約11點多他要看孫女，沒想到看到一群人在賭十二面，立刻要他們停手。事後他問兒子，表示因隔壁神壇3月時要遶境，當晚大家聚在一起討論，討論完後有人提議來消遣一下，才會玩起來。

曾福金強調，他是到兒子家才發現此事，並當場制止，絕無如檢舉人所謂包賭的情形，事後也訓斥兒子一頓。他說，檢舉人甚至還將影片寄到電視台爆料，意圖非常明顯；他已宣布要參選下一屆內埔鄉長，這件事明顯是有心人士要打擊他。

警方訊後將曾志傑及黃姓莊家、張姓會計移送，並將陸續追查影片中20多名賭客到案說明。

(中時)