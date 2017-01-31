年後甩由 汐止國民運動中心辦證借書送游泳券
年節體重直線上升，2月1日(初五)到汐止國民運動中心圖書館臨時服務櫃台辦證借書，即可兌換免費游泳券一張，不僅閱讀收心，也健康運動；新北市圖書館汐止分館與淡水分館，也精選「運動／減重／健身」的養生保健書籍，在汐止與淡水國民運動中心提供讀者借閱。
文化局指出，大年初五(2/1)下午13:30-16:00，前50位到汐止國民運動中心圖書館臨時服務櫃臺借書3本以上，即贈送汐止國民運動中心免費游泳券一張。
另初五當天10:00-15:00在淡水國民運動中心的行動書車辦證或借5本書，即可參加「超給力抽抽樂」，可享有運動用品（館內販售）滿千折百、課程百元抵用券、以及「大於咖啡」折價券等優惠，讓大家可以健康甩油又能省荷包。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。