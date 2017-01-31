年後甩由 汐止國民運動中心辦證借書送游泳券

我要評比

圖書館與國民運動中心合作，幫大家一起進行年後甩油大作戰！不僅閱讀收心，也健康運動。（文化局提供）

年節體重直線上升，2月1日(初五)到汐止國民運動中心圖書館臨時服務櫃台辦證借書，即可兌換免費游泳券一張，不僅閱讀收心，也健康運動；新北市圖書館汐止分館與淡水分館，也精選「運動／減重／健身」的養生保健書籍，在汐止與淡水國民運動中心提供讀者借閱。

文化局指出，大年初五(2/1)下午13:30-16:00，前50位到汐止國民運動中心圖書館臨時服務櫃臺借書3本以上，即贈送汐止國民運動中心免費游泳券一張。

另初五當天10:00-15:00在淡水國民運動中心的行動書車辦證或借5本書，即可參加「超給力抽抽樂」，可享有運動用品（館內販售）滿千折百、課程百元抵用券、以及「大於咖啡」折價券等優惠，讓大家可以健康甩油又能省荷包。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw

(中時)