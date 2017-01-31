魁北克清真寺槍擊案 1嫌被控殺害6人
加拿大各地今天紛紛舉行紀念儀式，悼念周日晚在魁北克市清真寺槍擊案喪生的死難者。魁北克警方也已對落網嫌犯畢桑奈特(Alexandre Bissonnette) ，提出控罪。
嫌犯畢桑奈特，現年27歲，在魁北克市拉維爾大學就讀政治學和人類學。畢桑奈特總計被控6項一級殺人罪及5項意圖殺人罪。他在下午6時首度出庭應訊，下次出庭時間是2月21日。
警方表示，目前仍在調查這起案件是否為恐怖行動。
環球郵報（The Globe and Mail）報導，畢桑奈特受到極右派法國民族主義影響很深，相當支持美國總統川普，也反對魁北克移民，尤其反對穆斯林。
畢桑奈特的對街鄰居布西瑞斯（Rosalie Bussieres）告訴多倫多星報（the Star) 說，畢桑奈特和她哥哥唸同一所學校，畢桑奈特「非常孤僻，而且非常反社會。」
周日晚間發生的槍擊案共計造成6人死亡19人受傷。案發後，警方一度聲稱有2名嫌犯被捕，但上午又改稱嫌犯只有1人，另一位只是目擊證人。
為了表達對穆斯林社區的支持、並向槍擊案中不幸喪生的6位平民表示哀悼，加拿大各地今天下午和晚上都舉行了紀念活動。在案發現場不遠處舉行的紀念儀式，有數千人到場參與，其中包括總理杜魯道和夫人蘇菲在內。1060131
(中央社)
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