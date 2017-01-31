川普再開鍘 撤換移民海關執法局代局長

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移民命令引發的爭議越演越烈，美國總統川普忙著力挽狂瀾之際，今天替換前朝遺老、移民暨海關執法局（US Immigration andCustoms Enforcement）代理局長拉格斯戴爾。

法新社報導，川普（Donald Trump）開除另一位歐巴馬時代任命官員、代理司法部長葉茨（Sally Yates）不到1小時後，宣布撤換拉格斯戴爾（Daniel Ragsdale），但並未說明原因。

國土安全部長凱利（John Kelly）表示，替補拉格斯戴爾的霍曼（Thomas Homan）將協助「我們在國內執行符合國家利益的美國移民法規」。1060131

(中央社)