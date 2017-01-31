總統桃園發紅包 長長人龍添喜氣

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今天是大年初四，總統蔡英文(左1)31日前往桃園市仁海宮上香祈福，並發送福袋紅包給民眾；其中不少長輩與小朋友一早就來排隊領紅包，長長人龍顯示總統的高人氣。中央社記者邱俊欽桃園攝 106年1月31日

今天是大年初四，總統蔡英文(左2)31日前往桃園市仁海宮上香祈福，並發送福袋紅包給民眾；其中不少長輩與小朋友一早就來排隊領紅包，長長人龍顯示總統的高人氣。中央社記者邱俊欽桃園攝 106年1月31日

今天是大年初四，總統蔡英文前往桃園市仁海宮上香祈福，並發送福袋紅包給民眾；其中不少長輩與小朋友一早就來排隊領紅包，長長人龍顯示總統的高人氣。

總統蔡英文今天上午在交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦陪同下，視導「桃園機場捷運」，並且從A1機場捷運台北站搭車，前往A13桃園機場第二航廈站、A18高鐵桃園站。

總統在結束視導機捷行程後，隨後轉往桃園市中壢區仁海宮上香祈福，祈求五穀豐收、風調雨順，人民生活安康樂利，隨後也發送福袋紅包給民眾。

不少民眾知道總統到中壢發紅包福袋，一大早起的排隊人龍，就排到幾乎看不到盡頭，顯見總統的高人氣，現場也洋溢濃濃地新春喜氣。

在排隊行列中，有不少高齡長輩，還有小朋友、媽媽襁褓中的嬰兒，也都在排隊領福袋的行列中，現場氣氛熱鬧滾滾。1060131

(中央社)