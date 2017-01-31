川普穆斯林禁令 聯合國關注

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美國總統川普下令暫禁7個穆斯林國家的難民和旅客入境，聯合國秘書長古特瑞斯關注事態發展，並期盼美國新政府的做法只是暫時性。

正在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）出席第28屆非洲聯盟會議（African Union Summit）的古特瑞斯（Antonio Guterres）說，「保證難民前往可獲保護的地方很重要，美國長期具有保護難民傳統，強烈期盼目前措施只是暫時性，也盼美國再度重視難民保護」。

川普上週五簽發「移民行政令」，在未來90天禁止來自伊拉克、敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門等穆斯林國家公民入境，還有暫停美國難民計畫120天。

另外，古特瑞斯也說，川普的行政命令不影響持G4簽證進入美國的聯合國工作人員及家屬。

不過，聯合國難民署(UNHCR)則對成千上萬原定接受美國安置的難民前途，因川普行政命令感到擔憂。1060131

(中央社)