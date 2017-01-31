初四迎財神民眾摸元寶領紅包
大年初四迎財神，台中供奉五路財神爺的廣天宮今天凌晨開始湧入大批人潮，廟方也準備2000個紅包福袋，分別發送給排隊民眾。領完紅包後過錢門、摸元寶、補財庫。廟方人員說，財神紅包內有1元錢母，象徵「一元復始」讓春節期間想博好彩頭的民眾增添新年喜氣。
良辰吉時一到，穿著財神爺服飾的官將首先在神像前舉行儀式，並發送糖果給民眾「吃甜甜」，接著財神爺拿著紅包福袋逐一發送，想求財民眾爭相拿取、博好運，廟方人員說，財神紅包內的1元硬幣，可做為錢滾錢的錢母。
民眾在廟門前排隊向財神爺領紅包。領到紅包的人超開心表示，「好幸運，獲得財神爺眷顧，祈求在金雞年、財運大發！」，也有人將紅包福袋拍照，上傳社群網站打卡，與親朋好友分享「迎財神」喜悅。
廟方表示，今年從除夕到初四，每天祈福上香求財人潮滿滿，可能大環境不景氣，大家想揮別去年的陰霾，因此廟方也安排2名法師先為民眾消災解厄。現場設置一座大元寶，民眾排隊觸摸，廟方人員教導觸摸時由外往內，象徵「摸元寶把財氣帶回家」讓大家歡喜迎新年。
(中時)
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